Il dolore di Ornella Vanoni: "Ho abortito ma non avrei voluto farlo"

Ornella Vanoni è stata la protagonista dell'ultima puntata de L'Intervista di Maurizio Costanzo andata onda giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5.

La quarta edizione del programma si è conclusa così con un'intervista unica. La cantante, infatti, non è riuscita a trattenere le emozioni e, incalzata dalle domande del conduttore e dai video toccanti, si è commossa in più occasioni. Tra aneddoti, vita privata, carriera e racconti, Ornella Vanoni ha aperto il suo cuore al pubblico. E in questa lunga intervista non poteva mancare un riferimento alla storia d'amore con Gino Paoli. "Lui è un gatto - dice la cantante di Paoli -. Non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone".

E dopo aver rotto il ghiaccio, Maurizio Costanzo ha iniziato con le domande un pochino più scomode e ha chiesto alla cantante perché non hanno mai avuto un figlio insieme. "Il suo primo figlio era il mio - replica la Vanoni -. poi l'ho perso". "Che hai pensato la sera dell'11 luglio del '63 quando hai saputo che Gino ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore?", continua Costanzo. E la Vanoni: "Non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi. Mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte, lui era pieno di ossigeno... Sono entrata e lui continuava a ridere, mi guardava e mi tirava i capelli".

Dopo aver parlato di Gino Paoli, della sua carriera, dell'amore per i nipoti, Ornella Vanoni non si è tirata indietro nemmeno quando Costanzo ha riaperto vecchie ferite, come un aborto in età giovanile. "Io so che c'è stato un dolore nella tua vita quando tu hai deciso di abortire. Eri molto giovane", dice il conduttore. La Vanoni emozionata ha spiegato: "Non è che io ho deciso, io stavo con questo ragazzo svizzero, sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva. Io ero molto insicura e ho abortito ma non avrei voluto farlo".

Così Ornella Vanoni ha mostrato un altro lato del suo carattere, un lato che avrà sicuramente fatto emozionare il pubblico...