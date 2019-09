"Ti ha mai tradita?" "Lo uccido": ​Milly Carlucci senza freni in tv

Milly Carlucci è stata una delle ospiti d'eccezione della finale di Miss Italia e si è prestata a un'interessante confronto con le miss in gara. Sono state tante le domande proposte alla conduttrice di Ballando con le stelle, che si è prestata a rispondere anche su temi scottanti e attuali come le molestie sul lavoro e i tradimenti.

Da quando è emerso il caso Weinstein, sono tante le domande che chi non lavora nell'ambiente dello spettacolo si fa in merito a certi meccanismi. Partendo dal presupposto che, oramai, nell'immaginario collettivo la meritocrazia non esiste più, le giovanissime in concorso hanno voluto esporre i loro interrogativi a una delle donne di spettacolo di più lungo corso ancora sulla cresta dell'onda. Milly Carlucci ha precisato che lei non ha mai vissuto episodi di molestie sul posto di lavoro. Ha, quindi, ampliato il discorso spiegando alle ragazze che il mondo dello spettacolo non è un covo di mostri e che l'impegno e la dedizione pagano sempre. Ovviamente, ci sono lati chiari e lati oscuri, come in qualsiasi altro posto di lavoro ma nulla che non possa essere gestito con intelligenza.