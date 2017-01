Domenica Live, Alberico Lemme aggredisce fisicamente Francesca De André: "Ti denuncio"

La puntata di Domenica Live di oggi è stata ricca di colpi di scena, dopo il racconto della morte del figlio di Franco Gatti, a tenere banco è "il tema Alberico Lemme".

Alberico Lemme è un farmacista italiano che ha avuto successo dopo aver fatto dimagrire drasticamente Flavio Briatore. Ma la sua dieta è più volte finita sotto accusa per i modi e le regole che impone. Nel corso della puntata di oggi, tra insulti e sceneggiate, il farmacista Lemme è tornato ad attaccare tutte quelle persone che lui definisce "ciccione" e "teste di donna".

Dopo essersi scagliato contro Platinette, Giulia De Lellis, il professor Pietro Lorenzetti, Francesca De André e tanti altri ospiti, Barbara D'Urso ha mandato in onda un filmato incredibile. Nel video troviamo Francesca De André che si presenta ad un incontro pubblico di martedì sera organizzato dal farmacista Alberico Lemme in un bar di Desio (Monza e Brianza).

Nel video si vede subito che l'accoglienza riservata alla De André non è delle migliori. Dopo insulti, minacce e parole grosse da Lemme e dal pubblico, proprio il farmacista mette le mani addosso a Francesca. Per prima cosa la spintona per invitarla ad uscire, poi, le picchia forte le mani sulle spalle tanto che la De André urla: " Mi fai male, Lemme. Non devi toccarmi perché ti denuncio. Smettila di toccarmi".

Ma il farmacista non è intenzionato a lasciare in pace Francesca De André. E proprio mentre la showgirl si mette a parlare con una signora del pubblico, Lemme perde il controllo: inizia a toccarla, a toglierle la cuffia dalla testa fino a portarla all'esasperazione. "Toglimi le mani di dosso. Io ti denuncio. Come ti permetti a toccarmi. Stai imbrogliando tutti i tuoi pazienti, loro devono sapere che sono tutte fesserie".

Ma le parole di Francesca da una parte sono uscite dall'altra sono entrate, tanto è che il pubblico ha iniziato a rivoltarsi contro di lei obbligandola ad abbandonare il locale di Desio in un clima di massima tensione. Dopo aver mandato in onda questo filmato, anche in studio da Barbara D'Urso si sfiora la rissa. E tra insulti, minacce e offese, la padrona di casa porta la calma ricordando a tutti i telespettatori che domani, lunedì 30 gennaio, Alberico Lemme avrà un incontro con il presidente dell'ordine dei farmacisti e sarà proprio lui a mettere un punto a questa situazione.