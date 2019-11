Domenica Live, Giucas Casella chiede alla compagna Valeria Perilli di sposarlo

Ospite di Barbara d’Urso per mettere in scena la sua imitazione di Renato Zero, Giucas Casella è stato protagonista di un alto momento di romanticismo insieme alla storica compagna Valeria Perilli.

Dopo ben 38 anni di relazione, Giucas ha deciso di dare una svolta alla sua lunga storia d’amore e, con la complicità dell’amica Barbara d’Urso e dell’intera redazione di Domenica Live, ha ricreato un’ambientazione parigina dove chiedere la mano alla sua storica compagna. Così, accomodatisi nella stanza magica con alle spalle la riproduzione della Torre Eiffel, Giucas si è inginocchiato e ha recitato la proposta di matrimonio leggendo quanto scritto qualche giorno fa in una lettera per la sua amata.

“ Lo sai che io non sono un grande oratore, pertanto l’ho scritto prima – ha esordito l’illusionista prendendo la lettera dalla tasca - . Valeria, sai che sogno da una vita di portarti a Parigi e sono qui per dirti che ci andremo prestissimo per un’occasione speciale, se tu lo vorrai naturalmente. Insieme abbiamo percorso un viaggio lungo 40 anni, un viaggio che ci ha regalato momenti felici e un po’ meno e durante il quale tu sei stata sempre vicina e presente ”. “ Grazie per l’amore che hai saputo riversare su di me e James – ha continuato a dire Casella molto commosso e agitato - , per avermi aiutato a crescerlo e farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo e, per questo motivo, ho deciso di fare un passo importante ”.