Domenica In sfuma Gianna Nannini, la Venier: "Sono nera"

La partecipazione di Gianna Nannini a Domenica In ha entusiasmato il pubblico che segue la cantante da anni e che, avendo visto sfumare la sua performance in tv, è insorto contro Mara Venier e Rai 1.

La Nannini si è prestata per una lunga ed interessante intervista nel salotto domenicale della Venier: dagli esordi fino ai grandi successi musicali, passando per i ricordi più intimi e privati che l’hanno fatta commuovere, Gianna ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Domenica In con il suo fare ironico e i suoi racconti affascinanti. Lei e Mara Venier sono apparse in perfetta sintonia, anche quando hanno ricordato alcuni dei più grandi successi dell’artista toscana che, proprio a conclusione della sua ospitata, ha intrattenuto il pubblico con l’ultimo singolo, La differenza.

Ed è stato proprio durante l’esibizione tanto attesa da tutti, che Rai 1 ha sfumato per dare la linea al Tg1 con il racconto della visita del Papa a Greccio, luogo in cui San Francesco inventò il Presepe. Una informazione che era già stata data al pubblico che, però, non si aspettava che avvenisse in modo così drastico. Sfumare la performance della Nannini è stata considerata una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti della cantante e la stessa Mara Venier si è sentita in dovere di scusarsi per quanto accaduto.

Al rientro in studio, infatti, la conduttrice ha spiegato: “ Devo scusarmi per quello che è accaduto prima. Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata. Chiedo scusa io, noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotto. Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi. Naturalmente come Domenica IN e io personalmente siamo stati felici di aver dato la linea al Tg e aver seguito Papa Francesco ”.

Mara Venier si scusa con il pubblico per aver sfumato Gianna Nannini. #DomenicaIn pic.twitter.com/zY76BK2Zmc — Lorenzo Rossi (@LorenzoRossi91) December 1, 2019

Intanto, sul web si è scatenata una vera e propria polemica. I fan di Gianna Nannini e di Domenica In si sono scagliati contro Mara Venier per aver sfumato la cantante in modo così poco carino e anche la conduttrice si è detta furiosa per quanto accaduto. “Mara, no! Togliere e sfumare la Nannini mentre canta, no!”, ha commentato un utente della rete, al quale la Venier ha immediatamente replicato dicendosi “nera” per ciò che è accaduto.