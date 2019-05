Domenica In, la Venier a Renzo Arbore: "Allora mi tradivi". Lui: "Non con le ballerine"

È arrivata anche l'attesissima puntata finale di Domenica In e in studio non poteva mancare Renzo Arbore. Il contenitore domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier ha per l'occasione richiamato in studio molti amici che con lei sono stati protagonisti di questa edizione. Per questo non poteva di certo mancare Arbore, con cui Mara ha avuto una lunga e travagliata storia d’amore diversi anni fa.

Così, quando Renzo Arbore ha fatto il suo ingresso trionfale in studio sulle note di Cacao Meravigliao, la conduttrice non è riuscita a trattenersi e gli ha lanciato una frecciatina dal sapore amarissimo: "Sai che ero gelosa delle ballerine? Pensavo mi tradissi con loro". Ovviamente, Arbore non poteva non rispondere e sorridendo l'ha punzecchiata lasciando intendere qualcosa (o forse no): "Con le ballerine mai".

Ma ecco che il dubbio si insinua anche in Mara Venier che infastidita lo incalza: "E allora con qualcuna mi tradivi. Sono passati tanti anni, ora puoi dirmelo". Il pubblico in studio a stento è riuscito a trattenere le risate, mentre quello da casa ha notato un certo distacco da parte di Arbore. Non solo in questo preciso momento, ma anche per tutta la durata dell'intervista. C'è anche chi via social segnala come la conduttrice - da sempre molto affettuosa con i suoi ospiti - abbia più volte cercato di dargli un bacio sulla guancia, mentre lui si è sempre defilato alla grande.