«Dominus Production» nasce per diffondere la bellezza

Marco Lomonaco

«Diffondiamo bellezza!». È questo il mantra di Dominus Production: una società di produzione e distribuzione cinematografica, oltre che casa editrice e discografica, fondata con la missione di diffondere prodotti di alto valore artistico e culturale dal sapore etico ed educativo per i giovani. La società nasce da un'intuizione di Federica Picchi, laureata in Economia alla Bocconi che dopo una carriera decennale nella finanza internazionale in seguito alla prematura scomparsa dei genitori, matura l'idea di creare una società di produzione che diffonda valori etico-educativi attraverso storie di «grande umanità». A distanza di otto anni dalla nascita, Dominus conta un comparto cinematografico composto da 7 film (saranno 8 a ottobre con l'uscita di Una canzone per mio padre) e un network di oltre 300 cinema partner. Un progetto ambizioso e controcorrente, che si propone di sfatare il tabù del parlare di valori cristiani nel mondo dell'entertainment, anche tramite una divisione editoriale per la pubblicazione e diffusione di libri di approfondimento alle pellicole distribuite con un network di circa 2000 rivenditori partner e una neonata divisione discografica.