Le Donatella a 'All Together Now': trattamento super hot per tenersi in forma

Giulia e Silvia Provvedi, ovvero Le Donatella, stanno vivendo un momento magico dal punto di vista televisivo. Dopo la fortunata partecipazione al Grande Fratello, il duo si è tuffato a capofitto su nuovi progetti musicali e ha preso parte al nuovo programma in onda su Italia 1, 'All Together Now'.

Le Donatella a All Together Now: il post puntata è hot

Il game musicale guidato da Michelle Hunziker, ispirato ovviamente allo show originale britannico, vede come ospiti fisse in giuria Giulia e Silvia Provvedi. La coppia infiamma i social ogni giovedì sera con scatti e storie bollenti prima e dopo la puntata.

La scorsa settimana le due bellissime gemelle hanno scaldato i propri fan ballando in costume da bagno sulla neve. Poi proprio al termine della seconda puntata di All Together Now hanno mostrato nelle storie di Instagram un trattamento super hot ai glutei.

Insomma Le Donatella sono sulla cresta dell'onda e non sembrano intenzionate a fermarsi. Il pubblico le apprezza e questa sera, giovedì 30 maggio, potrà ammirarle nuovamente ad All Together Now. Chissà che le due ragazze non decidano di ingannare l'attesa dei fan con qualche altro scatto sensuale.

Sul loro profilo Instagram ufficiale la scelta non manca.

