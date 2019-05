Dori Ghezzi: "Fabrizio non meritava questa escalation" al GF

Dori Ghezzi, per la prima volta, parla delle vicende che stanno interessando Francesca De André all'interno della casa del Grande Fratello e della lite familiare che ne è scaturita. La cantante, sposata con Faber dal 1989 al 1999, ha risposto ad alcune domande della rivista Sono esprimendo un giudizio molto pesante sulla questione.

Dori Ghezzi: "escalation eccessiva"

La Ghezzi mette subito le cose in chiaro: "Facciamo come meglio credono. Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo". Dori, ovviamente, si riferisce alle discussioni continue delle quali si è resa protagonista Francesca De André, dagli inquilini nella casa alle problematiche relative al suo compagno attuale fino alla lite con Cristiano Malgioglio. Di conseguenza, era inevitabile che, prima o poi, qualcuno di famiglia avrebbe rotto il silenzio e detto qualcosa di importante. Le parole utilizzate da Dori Ghezzi evidenziano come questa situazione non le faccia assolutamente piacere. Inoltre fa capire che Fabrizio De André avrebbe preferito che regnasse la pace tra suo figlio Cristiano e sua nipote Francesca. Per quanto riguarda la partecipazione di Francesca al Grande Fratello la Ghezzi è stata cristallina: "Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati".

Certamente quello che provoca maggior dolore alla Ghezzi è la lite tra Francesca e il padre Cristiano. Tanto che si è arrivati ad una diffida legale da parte del secondo nei confronti della prima. In effetti, qualche settimana fa, Francesca De André aveva usato parole molto pesanti nei confronti del genitore. Aveva, infatti, fatto riferimento a delle violenze fisiche subite: "Ci si vede in tribunale bello, non c'è problema. Se come dice lui esistesse una famiglia, io da minorenne non sarei stata affidata al Comune di Milano. Dice di amarci? Io non so come la violenza che lui ha usato sempre, si possa definire amore. Non ha mai dimostrato amore ha solo usato violenza e io continuo a dirlo perché legalmente l'ho dimostrato. Purtroppo i lividi addosso non mi sono rimasti". La speranza di Dori Ghezzi e di molti fan di Faber è che questa frattura familiare possa ricomporsi prima o poi.

