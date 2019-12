Dove sono finite le cartoline di Natale della royal family?

Dove sono le tradizionali cartoline d’auguri che ogni anno i duchi di Cambridge e di Sussex pubblicano sui loro canali social? È quanto si stanno chiedendo i sudditi di Sua Maestà, ma anche gli ammiratori da tutto il mondo della royal family. Un piccolo mistero natalizio che ancora non è stato risolto e di cui non conosciamo eventuali motivi. Il magazine Amica fa giustamente notare che quest’anno William, Kate, Meghan e Harry si sono fatti “sorpassare” anche dalla famiglia reale giordana e da quella spagnola nella pubblicazione della tradizionale foto con auguri. Il Mail Online ha scritto: “La regina Rania di Giordania e la sua fotogenica famiglia pubblicano una bellissima immagine d’auguri per il nuovo anno. Mentre gli inglesi aspettano ancora le cartoline dei Cambridges e dei Sussexes”.

Di sicuro ai più attenti non sarà sfuggito il fatto che la royal family di Giordania ha augurato a tutti un buon 2020 tralasciando il Natale per evidenti motivi religiosi. Su questo dettaglio potremmo aprire un dibattito infinito, ma non è questa la sede giusta. Torniamo, invece, alla famiglia reale inglese. I tabloid sottolineano con un certo malcontento che i duchi di Cambridge e di Sussex si siano fatti superare anche da Mary di Danimarca e dalla famiglia reale spagnola. Quest’anno il re Felipe e la regina Letizia di Spagna hanno voluto che le due figlie, Leonor e Sofia, firmassero con loro la cartolina natalizia. Un modo per coinvolgerle ancora di più negli impegni royal, nelle occasioni pubbliche e nei doveri che presto saranno chiamate ad affrontare a tempo pieno.

Calma piatta, invece, sul fronte inglese. Amica ricorda che lo scorso anno le famose cartoline furono pubblicate il 13 dicembre e si trattò di una delle prime volte in cui Cambridges e Sussexes si presentarono ognuno per proprio conto. Di solito questo tipo di messaggi vengono pubblicati con largo anticipo, al massimo una settimana prima di Natale, ma sarebbe già un caso eccezionale. Se i duchi di Cambridge e di Sussex aspettassero davvero una settima esatta dalla festa, le cartoline dovrebbero essere rese pubbliche non più tardi del 18 dicembre. Sarebbe un’ottima occasione per vedere nuovi scatti di Kate, William dei loro figli, ma anche di Meghan, Harry e soprattutto del piccolo Archie.

A quanto pare gli inglesi non avrebbero preso bene la faccenda del ritardo negli auguri. Interesserebbe poco il fatto che William e Kate abbiano raccontato dei dettagli della loro vita privata durante il programma “A Berry Royal Christmas”. Dal canto loro Harry e Meghan non potrebbero nemmeno giustificarsi con la loro pausa dagli impegni royal che li porterà a trascorrere il Natale in California. Gli auguri della royal family sono una tradizione e i sudditi di Sua Maestà tengono molto al rispetto della “forma” per quel che concerne la vita pubblica dei Windsor.

I giornali inglesi continuano a parlare dei reali spagnoli e della bellissima foto della famiglia di Rania di Giordania. In quest’ultimo caso, però, si tratta di una famiglia reale musulmana, quindi lo “scenario” cambia. Insomma, i tabloid sentono il vuoto lasciato dai duchi di Cambridge e di Sussex a Natale. Gli esperti e i fans si chiedono se la rottura con la tradizione nelle nuove generazioni della royal family britannica si sia spinta addirittura fino all’assenza delle cartoline d’auguri. Probabilmente no. Forse dobbiamo solo avere un altro po’ di pazienza. Per dirla tutta non c’è ancora neanche la cartolina da parte del principe Carlo e di Camilla ma, considerando le voci di un presunto divorzio, potrebbe non trattarsi di un caso.

La regina Elisabetta, invece, donerebbe allo staff delle cartoline d’auguri diverse da quelle destinate al pubblico. Per ora anche la sovrana ha mostrato sui social network solo gli addobbi di Buckingham Palace, il filmato del suo primo discorso natalizio trasmesso in televisione nel 1957 e le foto del discorso del 1977, anno del Giubileo di Diamante. Staremo a vedere cosa accadrà.