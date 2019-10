Da dove viene la straordinaria ricchezza dei Windsor?

È possibile risalire all’esatta origine della ricchezza dei Windsor? È altrettanto verosimile stimare il patrimonio dei membri della Royal Family attraverso i doni ricevuti? Secondo l’ex politico inglese Norman Baker sì. I dati in suo possesso gli hanno perfino consentito di organizzare una meticolosa analisi in merito, sviluppata nel libro “What do you do? What the Royal Family don’t want you to know”. Baker, come riporta il magazine Amica, ha basato la sua indagine sul Sovereign Grant, cioè la legge che stabilisce l’ammontare dell’appannaggio reale. Si tratta di un dato pubblico, poiché i soldi destinati al mantenimento della monarchia passano obbligatoriamente attraverso il Governo. Nel 2018 i Windsor hanno ricevuto 82,8 milioni di sterline (96 milioni di euro circa). Una cifra notevole soprattutto se confrontata con quella percepita dalla royal family nel 2010, cioè 7,9 milioni di sterline.

Naturalmente la più ricca della famiglia Windsor è la regina Elisabetta, con 1,6 miliardi di sterline di patrimonio. Norman Baker evidenzia che questi soldi derivano dai contribuenti e c’è un dettaglio fondamentale. Winston Churchill promulgò una legge che vietava per 40 anni la tassazione del portfolio azionario della sovrana, oggi valutato circa 500 milioni di sterline. Ciò, in concreto, significa che Elisabetta II non paga le tasse e questo “vuoto” di denaro, calcolato in 900 milioni di sterline, ha un peso elevato in termini economici e ricade sui sudditi. La regina Elisabetta possiede anche oggetti dal valore inestimabile, come gioielli, quadri e una collezione di monete che nel 2001 valeva 100 milioni di sterline. A tutto questo vanno aggiunti gli stupendi cavalli da corsa della sovrana e il ducato di Lancaster. Come spiega Amica, il ducato è composto da 10 castelli e diversi terreni per un valore di 534 milioni di sterline. Non solo: queste proprietà generano ogni anno un introito di 20 milioni di sterline.

Al secondo posto nella classifica dei Windsor più ricchi troviamo il principe di Galles. Carlo, infatti, ha un patrimonio personale di 100 milioni di sterline. Il guadagno maggiore, però, proviene dal ducato di Cornovaglia, che da solo vale circa 1 miliardo. Ogni anno il principe Carlo ricava da questo ducato 21 milioni di sterline non tassate sempre grazie a Churchill. L’immensa proprietà poggia le fondamenta su una diversificazione economica ben strutturata, per cui potremmo definire il ducato di Cornovaglia come una vera e propria azienda. Secondo Baker i principi William e Harry occupano il sesto posto della classifica. Entrambi possono contare su un fondo da 14 milioni lasciato dalla Regina Madre e dall’eredità di Lady Diana (13 milioni). In più i duchi di Cambridge e di Sussex ricevono due appannaggi ciascuno concessi dalla regina Elisabetta e dal principe Carlo, stimati in circa 4 milioni di sterline all’anno. Il loro patrimonio personale vale 30 milioni di sterline.