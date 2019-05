Dracula, dai creatori di Sherlock una nuova serie tv

Dopo Sherlock Holmes un altro personaggio nato dai libri potrebbe tornare alla ribalta grazie ad una serie tv: parliamo di Dracula.



Questa associazione tra i due, oltre alla loro genesi letteraria, la dobbiamo ai creatori di entrambe le serie tv. Steven Moffat e Mark Gatiss sono gli ideatori, produttori e sceneggiatori della serie tv su Sherlock Holmes, con la quale si è consacrato l’attore Benedict Cumberbatch affiancato da Martin Freeman, cioè John Watson. Mark Gatiss ha anche recitato nella serie con il ruolo di Mycroft Holmes. Ora Moffat e Gatiss si apprestano a realizzare una serie tv ispirata al personaggio nato dal romanzo di Bram Stoker, Dracula.

La storia è ambientata ai giorni nostri, a Londra. Ma non solo. Il viaggio del Conte Dracula partirà ovviamente dalla Transilvania. Le riprese si sono divise tra il castello di Orava in Slovacchia e i Bray Studios inglesi, un tempo della casa di produzione Hammer Films, gli stessi luoghi che ospitarono le riprese del Dracula interpretato dal grande Christopher Lee.



Dopo Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman diretto da Francis Ford Coppola, e Jonathan Rhys Meyers nella serie tv di scarso successo del 2013, ad interpretare Dracula questa volta sarà Claes Bang, attore visto nella serie tv The Affair e nel film The Square.



La serie sarà composta da tre puntate, con tre diversi registi: il primo episodio sarà diretto da Jonny Campbell (Westworld), il secondo da Damon Thomas (Killing Eve e Penny Dreadful) e il terzo da Paul McGuigan (Slevin - Patto criminale). Dracula sarà distribuita a fine anno o nel 2020; nel Regno Unito se ne farà carico la BBC mentre nel resto del mondo sarà affidata a Netflix.