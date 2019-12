Dracula, la nuova serie tv sbarca su Netflix

Dracula, uno dei personaggi più famosi della letteratura e del cinema ha una nuova serie tv, presentata ora da Netflix.

Dracula, dal cinema alla nuova serie tv

Negli anni Dracula ha avuto diverse trasposizioni basate sul famoso romanzo scritto nel 1897 da Bram Stoker, come il film del 1931 con Bela Lugosi e quelli con Christopher Lee, cioè i più noti interpreti al cinema di questo personaggio. Altrettanto conosciuto è l’adattamento di Francis Ford Coppola, con il film del 1992 che vide protagonista Gary Oldman ed a cui parteciparono anche Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Monica Bellucci.

In chiave decisamente diversa e quindi comica, anche Mel Brooks ha raccontato Dracula con Leslie Nielsen protagonista nella pellicola del 1995. Altri film hanno poi affrontato le vicende dei personaggi che ruotano attorno alla storia di Dracula, come Van Helsing, che ebbe un film nel 2004 con protagonista Hugh Jackman.

In campo seriale Dracula è comparso in Penny Dreadful, nella terza stagione, interpretato da Christian Camargo. Più centrata, anche se meno nota, la serie tv Dracula: The Series, del 1990. Sorte poco fortunata anche per la serie del 2013 della NBC, nella cui unica stagione abbiamo visto protagonista Jonathan Rhys Meyers.

Ora, l’adattamento targato Netflix racconterà nuovamente ed in modo più autorevole la figura del Conte della Transilvania, il vampiro più famoso della storia. Con il primo trailer diffuso possiamo vedere come la serie, ambientata alla fine del 1800, avrà toni decisamente oscuri, con un nuovo convincente interprete che chiede di essere invitato ad entrare nella casa della sua vittima. Netflix, dopo lo scarso successo di V Wars, parlerà quindi ancora di vampiri, provando a recuperare con questa promettente serie tv.

Cast e produzione

Il volto di Dracula questa volta sarà quello di Claes Bang, attore danese che nel 2017 è stato protagonista del film The Square, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes. La serie è stata creata da Steven Moffat e Mark Gatis, cioè gli ideatori di Sherlock. Alla regia dei tre episodi invece ci saranno Jonny Campell, già dietro alla macchina da presa in Westoworld e Doctor Who, Paul McGuigan, regista dei film Slevin - Patto criminale e Gangster n. 1, e Damon Thomas che ha diretto diversi episodi di Killing Eve e soprattutto di Penny Dreadful, titolo affine per temi trattati.

Dracula, quando esce

La nuova serie tv su Dracula è stata presentata come un prodotto originale di Netflix ma non debutterà subito sulla piattaforma streaming. La serie, che in realtà è una miniserie tv composta da tre episodi, avrà la sua prima visione in Inghilterra, sul canale BBC One, il primo gennaio 2020. Poi, dal 4 gennaio, sbarcherà interamente anche da noi su Netflix, disponibile anche in italiano. In attesa dell’uscita, la piattaforma streaming ha rilasciato un inquietante trailer.