Il Drago di Ghiaccio di George R. R. Martin, avrà presto una trasposizione animata

Il boom esponenziale avuto dalla saga fantasy “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” di George R. R. Martin – merito anche della trasposizione televisiva – ha reso il vecchio autore conosciuto in tutto il mondo, e il suo talento noto. Ma, quello che forse non tutti sanno, è che la serie di romanzi del “Il Trono di Spade”, com’è conosciuto ai più, non è l’unica opera realizzata da Martin, che, anzi, è annoverato tra gli scrittori più proficui degli ultimi tempi.

Tra le varie saghe, racconti e romanzi, vi è Il Drago di Ghiaccio, scritto nel lontano 1980, che ben presto riceverà una trasposizione animata da parte della Warner Bros. Animation Group. A confermarlo è stato un post comparso sul suo account Facebook ufficiale, sottolineando, tra le varie cose, come il romanzo occupi un posto speciale nel cuore di George, essendo tra le sue storie preferite.

Fin dalla sua nascita Il Drago di Ghiaccio ha assunto molte forme. In un primo momento facente parte di una raccolta di racconti; nel 2007 sotto forma di libro illustrato per bambini da Yvonne Gilbert; più recentemente, nel 2014, è stato ripubblicato nella maggior parte dei paesi da Luis Royo e, in fine, sempre nello stesso anno, dall'artista italiano Paolo Barbieri.

Stando a quanto annunciato su Variety, il produttore esecutivo sarà il manager stesso di Martin, Vince Gerardis, mentre, per conto di Warner Bros, il progetto sarà seguito da Chris Leahy e Allison Abbate.

Il Drago di Ghiaccio parla di Adara, una bambina nata in un mondo in cui si combatte a cavallo di draghi sputafuoco, e della sua amicizia con un drago di ghiaccio. La protagonista, essendo nata durante un gelido inverno, sembrerebbe l’unica capace di cavalcarlo. In un mondo dominato dalla guerra tra cavalieri e draghi di fuoco, il mitologico animale ghiacciato si ergerà a protettore e scudo della bambina.