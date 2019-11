Dritto e Rovescio, scontro di fuoco fra Vauro e Brasile: "Fascio di m..."

Momenti di grande tensione durante la puntata del 7 novembre scorso di Dritto e Rovescio, programma di approfondimento serale di Rete 4. Il confronto tra uno dei personaggi tra il pubblico in studio, introdotto da Paolo Del Debbio come originario della Capitale, e la giornalista Francesca Fagnani, ha fatto alterare il vignettista Vauro Senesi che, davanti alle parole rivolte alla donna, ha affrontato a muso duro l'uomo.

L’argomento affrontato durante la serata è uno dei più caldi degli ultimi tempi. Quando si parla di razzismo e discriminazione il popolo italiano si divide in due fazioni e, ciò che spesso accade nella quotidianità, si è verificato anche negli studi di Rete 4. Paolo Del Debbio, che stava trattando la discussione insieme agli ospiti di Dritto e Rovescio, ha chiesto ad uno dei presenti tra il pubblico, tale “Brasile”, di dire la sua a riguardo.

“ Il grande ritorno di “Brasile...”' : con queste parole il volto Mediaset ha presentato il giovane, senza nascondere una certa ironia. “ Ci mancava 'Brasile'... ”, ha aggiunto Francesca Fagnani, immediatamente ripresa da quest’ultimo che ha iniziato ad inveire contro di lei in malo modo.

“ Partiamo dal presupposto che Roma non è fascista, Roma è casa mia e a casa vige ordine e disciplina. Devi fare quello che ti dico io ”, ha spiegato “Brasile”, mentre la Fagnani si domandava in “quale film” le cose funzionassero in questo modo. “ In quale film? Te li faccio vedere io i film! Se viene nella mia borgata... ”, ha continuato il romano, ma davanti a queste esternazioni il vignettista Vauro è scattato in piedi.