Dritto e Rovescio, la vegana Daniela Martani gela lo studio: "Io non mangio per ingozzarmi"

Nell'ultima puntata di Dritto e rovescio si è tenuto un dibattito sul delicato tema dell'obesità. Un tema questo che ha riacceso lo scontro in studio e ha visto, ancora una volta in tv, tra loro contrapporsi le rispettive categorie dei vegani e gli onnivori.

Per la prima categoria, e quindi in qualità di pasionaria vegana, Daniela Martani ha rilasciato alcune dichiarazioni che nelle ultime ore fanno molto discutere: "Non c'entra niente il veganesimo, qui stiamo parlando del fatto che tutti gli animali del pianeta mangiano per nutrirsi, noi invece -esseri umani- mangiamo per appagare un piacere. Ed è sbagliato".

Alle parole provocatorie lanciate in studio dall'ex gieffina ed ex hostess di Alitalia è seguito il pronto intervento del conduttore, Paolo Del Debbio che ha ribattuto piccato alla Martani: "Ma scusi, lei quando mangia non prova piacere? No?". E la bella Daniela ha gelato lo studio: "Io mangio per nutrirmi, non per ingozzarmi". Del Debbio ha poi proseguito, senza però avere risposta: "Ho capito, ma proverà piacere o quando mangia soffre?".