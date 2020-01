Drupi sbotta sul divano: "Io lo uccido il designer..."

A Vieni da me, la conduttrice Caterina Balivo è diventata protagonista di un momento televisivo all'insegna dell'imbarazzo. E l'inconveniente in questione non è sfuggito al pubblico, durante la puntata trasmessa il 16 gennaio su Rai 1. Quando, cioé, nello studio della nota trasmissione si è presentato in qualità di ospite Drupi. Il cantante originario di Pavia e classe 1947 ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice campana, la quale è rimasta visibilmente spiazzata in puntata, per via di alcune esternazioni fatte da quest'ultimo.

Non appena si è seduto sul divano, l'ospite ha lamentato di sentirsi alquanto scomodo. "Io lo uccido il designer , che ha fatto 'sto divano... sembra di essere Fantozzi- ha, infatti, esordito stizzito, per poi proseguire l'intervista dinanzi alla Balivo rimasta di sasso-. Mimì è stata la persona che mi ha dato successo, involontariamente".

Si passa, quindi, a parlare della compianta sorella di Loredana Berté, Mia Martini, e di come quest'ultima sia riuscita ad ispirare Drupi al secolo Giampiero Anelli: "Io avevo smesso di suonare, tornai a fare l'idraulico... allora si guadagnava un tubo facendo l'idraulico, oggi si guadagna tanto e noi cantanti... invece...oggi... Io sono sempre stato in blues". "Mi chiamò un autore - racconta, poi, un retroscena inedito sul primo incontro avuto con l'amica scomparsa- e mi dice 'senti, devo presentare un pezzo a Mia Martini, che deve fare Sanremo. Mi faresti il provino? Tu che canti bene il blues?'. Io dissi: 'Volentieri'. Mimì impazzì per il pezzo, ma un giorno pensò che Sanremo non era per lei: 'Non ci voglio andare!'. L'etichetta discografica, un direttore particolarmente illuminato a cui devo tutto, disse 'Mandiamo l'idraulico di casa'! ( e, intanto, si sentono gli applausi scroscianti e le risate fragorose del pubblico, ndr)".

Ma, poi, ci ricasca in casa Rai, sbottando sul designer del divano: "Io lo uccido questo... porco c***!". "Andai a Sanremo -ha proseguito Drupi con nonchalance, nonostante le discutibili esternazioni fatte poco prima in studio - al posto di Mia Martini... e arrivai ultimo con il mio pezzo Vado via, mi classificai all'ultimo posto. Ma Mimì mi urlava: 'Maledetto, che te l'ho data'. Alla fine, ha venduto 9 milioni di dischi! ".

Drupi ricorda Mia Martini

In occasione del suo ultimo intervento televisivo, Drupi non si è risparmiato sul legame che è riuscito a instaurare con Mimì, quando era ancora in vita. "E come hai ricambiato il favore a Mia Martini?", ha chiesto all'ospite, la conduttrice, incalzandolo così sulla sua "fortunata" partecipazione a Sanremo.