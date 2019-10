Dua Lipa e il fidanzato lanciano un’altra moda di coppia

Dopo l’anello di fidanzamento esibito ai piedi e non al classico anulare, ora arriva dalla coppia Dua Lipa e Anwar Hadid un altro trend che secondo molti influencer potrebbe prender piede, soprattutto tra le coppie più giovani: la nail art di coppia.

La super sexy pop star 24enne e il biondo modello di 20 anni sono una delle coppie più glam del mondo dello showbiz, anche per via delle loro trovate originali. Ultima in ordine di tempo è stata la decisione di mostrare al mondo quanto siano in connessione evitando di farsi il solito tatuaggio di coppia, ritenendolo “troppo banale” ed esibendo al suo posto una nail art di coppia, con le unghie laccate negli stessi colori.

I due si sono recati dalla nail artist delle star, Mei Kawajiri, molto amata anche dalle bellissime sorelle di Anwar, le top model Gigi e Bella Hadid, per farsi realizzare una nail, semplice ma d’effetto, che Mei Kawajiri ha poi condiviso sui social, con la didascalia: “ Insieme ”.

L’immagine ha scatenato i commenti dei fan della coppia che è uscita allo scoperto solo il mese scorso durante la sfilata di Marc Jacobs a New York quando la cantante ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento in diamanti infilato attorno al tacco a spillo di una delle scarpe che indossava per l’occasione.

Per la nail art di Dua Lipa e Anwar Hadid, che si traduce anche in un invito fatto da Mei Kawajiri a tutti gli uomini di non aver paura di osare smalti e nails, il modello ha scelto una combinazione di azzurro, giallo pastello e rosa alternati con la scritta “A PLUS” incisa sulle sue unghie, mentre la cantante di “New Rules” ha optato per una base neutra con disegni geometrici nella stessa tavolozza di colori del suo fidanzato, certa di lanciare una nuova moda di coppia che potrebbe presto prendere piede presso altre celebrità e molte influencer che adorano i look della sexy popstar il cui anello di fidanzamento esibito al piede ha già fatto molto parlare i media.

Sui social intanto sono in molte a discutere su come copiare questa trovata per una occasione speciale, chiedendosi quale sia il modo migliore per fissare l’anello in tutta sicurezza per non perderlo strada facendo. Più sicura, facile e meno costosa appare adesso ai loro occhi l’idea della nail art di coppia, con già le prime coppie pronte a mostrare sui social le immagini della loro originale e personalissima nail, soprattutto adesso che si sta avvicinando Halloween e ci si può davvero sbizzarrire anche con trovate gotiche.



