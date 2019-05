Dua Lipa in look super hot con parrucca in stile Amy Winehouse

Nata a Londra da genitori albanesi del Kosovo, Dua Lipa ha sempre avuto la musica nel sangue e una grande sensualità nel suo modo di muoversi e cantare. Vincitrice di due Grammy, è molto amata per la sua femminilità. Adora indossare look sexy che mettono in risalto il suo fisico scultoreo, soprattutto sui social.

La bruna 23enne ha deciso di posare in un elegante ritratto in bianco e nero per i suoi quasi 30 milioni di follower felici di vedere il “to be continued“ di uno shooting che la bella cantante aveva postato qualche tempo fa destando grande scandalo.

Quindi, stesso look con accappatoio bianco e slip neri di pizzo. A quanto pare sono davvero molte le foto scattate a New York in occasione di quel servizio fotografico in cui sembrava fare il verso a Amy Winehouse e alla sua celeberrima acconciatura super cotonata, scrivendo nella didascalia: “ Se i miei capelli fossero così non saprei proprio come fare... sono i capelli corti a mantenermi umile ”.

In quell’occasione, sempre facendo capire che era nuda sotto l’accappatoio ad eccezione del tanga di pizzo, aveva totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni, un vero record, oltre allo strascico di polemiche dei fan della Winehouse che non le hanno perdonato di aver imitato così grossolanamente il loro idolo solo per farsi pubblicità.

“ Cosa vuoi dire nella caption??? Che Amy non era umile? Sei patetica! ” le avevano scritto, facendole notare che la Winehouse “ con quei capelli in testa sapeva fare tutto sulla scena. Soprattutto cantare. Mica come te, nullità! ” fino alle minacce: “ Non ti azzardare mai più a imitare Amy per fare la fic* su Instagram! Mai più, chiaro??? Lei è una leggenda, tu solo una che sarà presto dimenticata ”.

Ma, a quanto pare, Dua Lipa, non ha alcuna paura degli hater anche perché, come aveva poi spiegato sui social, il suo voleva solo essere un omaggio a una diva che per lei è sempre stata di grande ispirazione.





Così eccola nuovamente tornata alla carica con un altro scatto di quello shooting, sempre con in testa la famosa “” di Amy Winehouse e il look decisamente hot.L’unica differenza è che, proprio come avrebbe tanto amato la diva scomparsa, il ritratto è in bianco e nero, in puro stile "".