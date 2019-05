Dubbi sul Trono di Spade. L’attore Kit Haringon teme che possa essere considerata una serie sessista

Appena una settimana fa è calato definitivamente il sipario su Il Trono di Spade. Proprio in vista del finale di serie, Kit Harington che ha interpretato per 8 lunghe stagioni l’amatissimo Jon Snow, in un’intervista che ha rilasciato all’Hollywood Reporter, rivela i suoi dubbi in merito ad alcune scelte che sono state intraprese dal team di sceneggiatori. Da qui in poi potrebbero essere spoiler sul finale di serie.

Kit Harington in particolare si sofferma sul destino che è stato riservato a due personaggi femminili: Cersei e la Madre dei draghi. "Hanno raffigurato due donne molto potenti che vengono sconfitte dalla forza dell’uomo. Sono i personaggi più interessanti della serie e, fin dall’inizio, hanno sempre avuto caratteristiche ben definite", rivela Kit Harington. "Non si può dire che due donne forti devono finire per forza fra le braccia di una brava persona. Questa scelta aprirà una discussione, ne sono sicuro. C’è da capire che lo show non rappresenta nulla di veritiero. Quando mai si è visto in tv una donna che diventa dittatore?", continua durante l’intervista.

"Chi ha seguito la storia dall’inizio alla fine, è consapevole che Dany e Cersei, hanno compiuto scelte molto opinabili. Entrambe hanno ucciso e ingannato. È sessismo? Forse. Ma il pubblico deve capire che nella serie tv niente è ciò che sembra", conclude. IlTtrono di Spade infatti è stato molto criticato proprio perché, molti personaggi, hanno intrapreso scelte poco coerenti con lo sviluppo della serie. Kit Harington espone i suoi dubbi in merito, ma resta fermo nelle scelte affermando che: "in una serie di questa portata le legge degli umani non esistono. Tutto è bianco o tutto è nero".