La duchessa Meghan Markle è una spendacciona?

La gravidanza di Meghan Markle è stata fra le più costose della monarchia con il suo milione di sterline spese per il look premaman, il ricovero in ospedale, il tanto discusso baby-shower e trattamenti estetici vari, di cui la duchessa sembra proprio non poter fare a meno. A queste bisogna aggiungere altre 200mila sterline per l’arredamento della cameretta di baby Archie, dotata addirittura di impianto di insonorizzazione e moderno proiettore di immagini rilassanti.

Ma non è tutto. Prima della nascita del loro primogenito la coppia reale si è concessa una vacanza extra lusso di tre giorni nello Hampshire, costo totale 38mila sterline. Senza contare gli abiti rigorosamente firmati che l’ex attrice americana ama indossare in occasione delle sue apparizioni pubbliche: pare che uno di questi le sia costato ben 8mila sterline. Ora, a puntare il dito contro di lei, ci si mette anche Jennie Bond, ex corrispondente della Bbc da sempre grande sostenitrice della compianta Lady D. “Quello che penso di Meghan è che debba stare molto attenta – ha raccontato in un’intervista a Yahoo News –. Ho la sensazione che gli inglesi non siano tanto contenti di questo suo modo di fare, c’è il rischio che la sua popolarità subisca una brusca caduta.”

Subito è scattato il confronto con la più morigerata Kate Middleton, abituata a sfoggiare gli stessi abiti anche a distanza di anni. Ma non è detto che anche la cognata non si abitui a farlo in futuro. “Dovrebbe darsi una ridimensionata – ha continuato la Bond –. È vero che ora che fa parte della famiglia reale possa permetterti qualunque lusso, tuttavia non dovrebbe mai dimenticarsi che il troppo stroppia e che il popolo non ama veder sperperare i soldi in cose futili”. Un consiglio di sicuro non richiesto e dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano. Non sembra infatti che la duchessa, finora, abbia messo mano al portafogli più volte di quanto non abbiano fatto in passato William, Kate e lo stesso marito Harry.