Due anni senza Pino Daniele

"Nulla si spegne! si accede ad un'altra dimensione, ad un'altra luce a... 'Tutta n'ata storià!". È il messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook di Pino Daniele, l'artista napoletano scomparso due anni fa a causa di un arresto cardiaco. Una tragedia che ha gettato nella disperazione i tantissimi fan che oggi lo stanno ricordando sui social, tanto da spedirlo nei trending topic di Twitter. Ma anche le persone che gli volevano bene, a partire dalla famiglia, hanno dedicato un pensiero al triste anniversario. Il ricordo più commovente è quello della figlia Sara, che ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae bambina con il suo papà. "Hai scritto per me "Sara non piangere", in cui mi dici di guardare il cielo ed inseguire un sogno vero, ma sono due anni ormai che l'unica cosa che cerco guardando il cielo sei tu - scrive - A me in realtà sembra un incubo da cui non riesco a risvegliarmi, ancora spero di entrare in casa e sentire la chitarra suonare, oppure aprire la porta e vedere te che sorridendo mi dici che era solo un brutto scherzo. Però sai, penso sia arrivato il momento di spegnere l'immaginazione e realizzare che non torni più. Proverò a cantare assieme agli altri, camminare per il lungomare che tanto adoravi, e vederti in giro per i vicoli. Sarai sempre per noi, l'ultima nota di una canzone che non doveva finire ma suonare in eterno. Ti amo infinitamente, Sara".

Toccante anche la ex moglie Fabiola Sciabbarrasi che su Instagram ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae insieme all'artista con un verso di una poesia di Pablo Neruda. "Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì". "Sei sempre con noi", ha aggiunto. Anche i colleghi musicisti hanno dedicato un pensiero a Pino Daniele. "Sei sempre com me .. ciao Pinuccio mio! Mi manchi assaje", ha scritto Emma Marrone postando la foto di un plettro autografato dall'artista. E i Negramaro postano un video di una esibizione insieme: "Ti ricordi? 'Un passo indietro ed io...' Su queste note hai improvvisato insieme a noi.Ciao Pino!".