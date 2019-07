Dwayne "The Rock" Johnson beve 12 litri di acqua al giorno

Dwayne Johnson, detto "The Rock" per il suo imponente fisico scultoreo da wrestler, ha rivelato che beve quasi 12 litri d'acqua al giorno. Un consumo eccessivo dato che i medici concordano che un litro e mezzo, massimo 2 litri costituiscano il fabbisogno giornaliero.

Come riportato da Metro UK, su Twitter il muscoloso attore 47enne, protagonista al cinema con il nuovo adrenalitico capitolo della saga di “Fast & Furious” con Jason Statham, parlando dell’acquisizione di una quota di partecipazione nell'acqua VOSS, ha spiegato " L'idea di possedere una mia parte nell’industria dell'acqua mi ha sempre incuriosito dato che bevo 4 galloni di acqua al giorno ed l’aver trovato il partner giusto con valori condivisi, etica e cultura aziendale ammirevoli, è ciò che mi ha motivato a fare questo accordo ".



A tutti i follower che subito gli hanno fatto notare sui social che quattro galloni sembrano decisamente eccessivi per qualsiasi essere umano, l'ex campione di wrestling di origini canadesi e samoaneha chiarito di sapere bene " quello che faccio quando si tratta di dieta e allenamento ” e che “ il mio corpo parla per me ”.

L'acqua "Voss" nasce nell’ambiente incontaminato della Norvegia ed è una delle acque più pure e cristalline al mondo e viene commercializzata come acqua di lusso in iconiche bottiglie da collezione dal design esclusivo.



