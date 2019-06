Quella foto di hot di Michelle Hunziker che ha incantato il web

L’estate è tempo di sole, mare e relax anche e soprattutto per i vip della tv nostrana. Come è successo per Michelle Hunziker. Fresca di una stagione piena densa di successi e di grandi riconoscimenti, la showgirl fugge dal caos della città alla volta di una misteriosa località marittima per un bagno di sole. Lo dimostra la foto che è stata pubblicata sul suo profilo instagram nella giornata di ieri e che, in un attimo, ha letteralmente incantato i fan della Hunziker.

"Un bacio grande e buona domenica." Così Michelle Hunziker saluta il popolo dei social. Con indosso un cappello di paglia, e una camicia di lino che non lascia niente all’immaginazione, la ex di Ramazzotti si presenta così ai suoi follower: hot e super-sexy. Infatti a nessuno è sfuggita quella scollatura così pericolosa che mette in bella mostra tutta la bellezza di una fra le donne più desiderate in Italia. Come è giusto che sia, lo scatto ha racimolato molti like, più di 156 mila, è molti commenti di apprezzamento. Con passar del tempo la bellezza di Michelle Hunziker non smette di stupire.

La showgirl fino a qualche settimana fa, insieme a Gerry Scotti, ha condotto l’ultima edizione di Striscia la Notizia su Canale 5. Bollono in pentola altri progetti ma per ora sono ancora top secret.