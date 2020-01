E ora in Inghilterra si parla di "Megxit"

Le notizie che provengono da Buckingham Palace sono in continuo aggiornamento. Per il momento si respira un’aria tesa lì tra i membri della famiglia reale inglese, dopo l’annuncio di Meghan Markle e del Principe Harry, piovuto come una doccia fretta. È sulla bocca di tutti l’intenzione da parte dei duchi di Sussex di sfuggire al grigiore di Corte e vivere, con indipendenza, tra Los Angeles e il Canada. Una mossa audace, fuori dagli schemi, che scuote però nel profondo tutta la dinastia dei Windsor.

Gli analisti, gli esperti e la stampa inglese, nelle ultime ore, si stanno interrogando su tutte le conseguenze del gesto, e nel dettaglio, si spingono a cercare le motivazioni dietro l’azzardo di Meghan e di Harry. Fino a qualche settimana fa si era parlato di Brexit, di divorzio dall’Europa, tanto è vero che persino la Corona inglese è stata interrogata sull’uscita dall’Unione, ma oggi, e appena 24 ore dopo l’annuncio da capogiro, in rete in molti parlano già di "Megxit". Il termine fa proprio riferimento all’intenzione, da parte dell’ex Duchessa, di divorziare dalla Corona come è avvenuto con l’Inghilterra dall’Europa. Non è un vero e proprio scandalo, anche perché per diverso tempo in rete si sussurrava di un possibile cambiamento per la vita della Markle e di Harry, ma questa rottura, la Megxit, riapre una ferita che la Corona inglese non ha mai dimenticato.

Nella storia recente, più di ottanta anni fa, la storia di Wallis Simpson ha scosso l’opinione pubblica mondiale. Lei era la donna che fatto battere il cuore di Edoardo VIII, zio di Elisabetta, e che ha “costretto” il reale a lasciare la vita di corte per vivere da innamorati e da comuni cittadini. Wallis era americana, proprio come Meghan Markle, era divorziata e si è insinuata con garbo all’interno della Corte inglese. Una rottura che, in quel periodo, ha creato non pochi malumori e che a distanza di anni ha fatto cadere sui Windsor l’occhio indiscreto del giudizio del popolo.

Come hanno però analizzato gli esperti, la Megxit non è di certo paragonabile allo scandalo Simpson, anzi potrebbe essere anche peggiore. Perché accusa Meghan Markle di aver soggiogato Harry e, in un certo senso, di averlo spinto a prendere una decisione così difficile e contraddittoria. Questo spiegherebbe tutti i pettegolezzi che, nell’ultimo periodo, sono circolati sulla coppia. Se tutto questo risultasse a verità, la Regina avrebbe un grande problema da risolvere.