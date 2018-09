"Ecco chi è davvero Lory Del Santo"

Dall’analisi della grafia emerge una personalità concreta, un tipo d’intelligenza logica e tenace che le permette di portare avanti ogni cosa in modo calcolato. Molto centrata su di sé è per lei molto importante avere sempre i riflettori puntati sulla sua immagine per appagare la sua forte spinta narcisistica (vedi circoletto sulla ” i ” e cuoricino sotto la firma.) Dai segni grafici si rilevano note di spavalderia (vedi lettera “t”) indice di come ella sappia superare con una certa baldanza i problemi, anche se dolorosi, come possono essere quelli che le sono capitati. Lo spirito materno sembra messo da parte in favore di uno sfogo in un contesto professionale che le permette di “affogare tale sofferenza” senza rinunciare alla sua voglia di protagonismo.

Le lettere iniziali grandi indicano senza dubbio la necessita di non perdere credito nel mondo sociale e sottolineano una sorta di sfida che la porta a voler sempre primeggiare. Tali segni sono anche indice di una forte spinta al sociale che le deriva dal casato paterno che sicuramente è stato motivo di spone, sia in positivo sia in negativo. (Clicca qui per guardare la sua grafia)