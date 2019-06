Ecco chi è Martina Nasoni, la vincitrice del Grande Fratello

È calato il sipario sulla sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto ancora una volta da Barbara d’Urso. E ieri sera, 10 giugno su Canale 5, il reality è stato vinto a sorpresa da Martina Nasoni. A lei il montepremi da 100mila euro. La vittoria della modella originaria di Terni ha colto di sorpresa sia il pubblico a casa che in studio. Anche se era la favorita fin dalle prime puntate del reality, nel corso della trasmissione, le sue quotazioni sono calate sensibilmente, complice il tira e molla con Daniele. Eppure Martina Nanosi ha lottato con le unghie e con i denti arrivando in finale e vincendo persino su i favoriti. In molti pensavano che Enrico Contarin si sarebbe portato a casa la vittoria, invece, così non è stato.

Accento umbro, capelli castani, viso dolce e fisico mozzafiato. La modella ha convinto proprio tutti e ora per lei si aprono nuove possibilità di carriera e di successo. Soprannominata la "ragazza con il cuore di latta", la sua storia è stata d’ispirazione per la canzone che Irama ha portato al Festival di Sanremo. Martina, infatti, fin da bambina, soffre di un disturbo congenito al cuore, tanto da essere costretta a un intervento chirurgico. "La canzone nasce in Salento. Ero in giro e ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il pacemaker – ha rivelato Irama a Il Messaggero –. Aveva quindi un cuore di latta, strappato al battito naturale."

"Non tutte le storie di quella canzone mi riguardano – ha raccontato invece Martina Nasone -. Devo dire però che è stato bello poterle ascoltare sul palco. La voglia di vivere non me la toglie nessuno". E detto da una persona come lei ha sicuramente un significato più profondo.