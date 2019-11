Ecco il lato luminoso dei Pink Floyd (senza Roger Waters)

Per anni David Gilmour e Roger Waters (prima da amici e poi da nemici) giurarono che nei loro cassetti non esisteva materiale inedito dei Pink Floyd. Infatti quando - nel 2011 - uscì il catalogo completo dei loro dischi remasterizzati, questi contenevano poco o nulla di nuovo. Fu quindi una sorpresa, nel 2016, l'uscita del gigantesco cofanetto da 17 cd Crea/tion: The Early Years 1965-1972 con una quantità di materiale audio e video mai pubblicato o rarissimo (compreso lo show dal vivo di Pompei aggiunto all'ultimo momento come bonus).

Saltati gli anni dal 1973 al 1985 (anno della cacciata di Waters), David Gilmour e Nick Mason, con gli eredi di Richard Wright, pubblicano ora un altro pezzo da novanta, il cofanetto The Later Years: 1987-2019 che comprende 16 «pezzi» (5 cd, 6 blue ray, 5 dvd) con tutta l'ultima produzione della band, anche se la musica si ferma ad Arnold Layne, registrata dal vivo nel 2007 al concerto tributo in onore di Syd Barrett (e qui inserita sotto forma di 45 giri). Questo periodo, con l'assenza di Waters, segnò per i Pink Floyd un record di vendite di oltre 40 milioni di album nel mondo con tre album in studio: A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, The Endless River e due dischi dal vivo come Delicate Sound of Thunder e Pulse. In questi dischi ci sono oltre sei ore di materiale audio mai sentito e sette di materiale audiovisivo mai visto curato e riarrangiato da Gilmour con Andy Jackson. Particolarmente interessante per i fan è A Momentary Lapse of Reason, completamente remixato con l'aggiunta di alcune parti di tastiera di Richard Wright e con la registrazione di nuove tracce di batteria da parte di Mason (per gli audiofili, l'ascolto in 5.1 è una garanzia di perfezione sonora).

Senza Waters i Pink Floyd se la sono cavata fin troppo bene; tra il 1987 e il 1988 tennero il tour più lungo nella storia del rock fino a quel momento, che generò Delicate Sound of Thunder (qui portato dai 120 minuti originali a 140), lo splendido live (nominato ai Grammy) del Nassau Coliseum di New York, qui completamente ri-sviluppato dai negativi originali di 35 millimetri, con l'aggiunta di Terminal Frost e Welcome to the Machine, il concerto è ora disponibile anche su blu ray e dvd. Tra le vere chicche del box ci sono i concerti di Venezia del 1989 e quello benefico di Knebworth dell'anno successivo, entrambi finalmente in video. A Venezia fu un trionfo di pubblico e critica ben catturato dalle immagini... Knebworth fu un concerto di beneficenza in favore dell'organizzazione Nordoff Robbins (cui parteciparono star del calibro di Paul McCartney, Eric Clapton, Dire Straits), sette brani completamente remixati con una strana formazione che comprende Candy Dulfer al sassofono, la vocalist Clare Torry che canta in The Great Gig In the Sky, le voci di Sam Brown e della mamma Vicky e le tastiere di Michael Kamen. I fan duri e puri saranno più legati ad album come Atom Heart Mother o addirittura The Dark Side of the Moon, ma The Division Bell, del 1994 vendette più di 12 milioni di copie arrivando al primo posto nelle classifiche di mezzo mondo (prima di tutto in Gran Bretagna e negli Usa) e il tour che ne seguì fu intitolato Pulse. Qui c'è l'intero film-concerto Pulse tratto dai nastri originali degli storici concerti di Earl's Court a Londra, disponibili per la prima volta su blue ray, con l'aggiunta di un filmato inedito delle prove (il 20 ottobre 1994) dove la band esegue Great Day For Freedom e Lost For Words.

Nel 2014 i Pink Floyd pubblicano un album sostanzialmente «ambient», basato su materiale registrato ai tempi di The Division Bell. The Endless River fu inciso da Gilmour, Mason e Wright con materiale aggiunto quell'anno con il brano Louder Than Words della scrittrice Polly Samson, che aveva già scritto parecchi brani di The Division Bell. Nonostante l'atipicità dei pezzi, la versione long playing dell'album batté il record di velocità di vendita nel Regno Unito dal 1997 e divenne uno degli album più preordinati su Amazon, oltre a sfondare in vetta alla classifica di numerosi Paesi. Qui per la prima volta si può vedere il film The Endless River, 52 minuti di stile e musica per la regia di Ian Emes, che ha collaborato spesso con i Pink Floyd. Per la gioia dei fan ci sono poi una pletora di video, documentari, bonus dal vivo e la già citata ultima apparizione insieme (in vinile, blue ray e dvd) dei tre in Arnold Layne incisa il 10 maggio 2007 al Barbican Theatre in onore di Barrett. Il secondo 45 giri della raccolta è Lost For Words, tratto dalle prove di Pulse.