Ecco come Meghan Markle chiama il marito Harry

Nell’intervista contenuta nel documentario ITV intitolato “Harry & Meghan: An African Journey”, dedicato al recente viaggio in Sudafrica dei Duchi del Sussex, Meghan Markle ha rivelato come chiama suo marito Harry. Con la sola iniziale del nome. “H”, che in inglese si legge “eic”. Ma non è questa la sua sola rivelazione. Nel documentario Meghan dice: “ Esisto, non vivo ” e che “ in tutta onestà non avevo idea che potesse essere tutto così difficile. Quando ho incontrato H – è così che chiamo mio marito Harry - , i miei amici americani erano così felici perché io ero felice. Ma i miei amici britannici, nonostante lo trovassero adorabile, mi sconsigliarono di sposarlo perché dissero che i tabloid avrebbero reso la mia vita un inferno. Sono americana, ho sottovalutato il loro avvertimento...sono stata così ingenua ”.

Quindi gli amici inglesi della Duchessa avevano ammonito Meghan su cosa sarebbe andata incontro entrando nella Famiglia reale, soprattutto a livello della stampa che le sarebbe sempre stata addosso. Lei che veniva da Hollywood forse credeva sche i paparazzi sarebbero solo stati più invadenti rispetto a quelli della Mecca del cinema, ma non che la stampa si sarebbe accanita su di lei ogni giorno, in quella che lei ha definito “ una lotta continua ”.