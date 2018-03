Ecco il nuovo album dei Maneskin

È stato presentato a Milano, al santeria social club di viale Toscana, dove la loro avventura canora è cominciata (a X Factor) il nuovo singolo dei Maneskin, Morirò da re. Scritto da Damiano, il frontman del gruppo con fans (tutte femmine) che spaziano dai 10 ai 70 anni, vuole raccontare ai ragazzi di credere sempre in se stessi.

“Èil messaggio che vogliamo mandare a tutti i nostri coetanei - ha detto Damiano - purtroppo a volte questo nostro modo di fare interpretato come arroganza ma non è così”. Il nuovo singolo ha spiegato Damiano è nato mentre erano in tour. È stato scritto in italiano per caso “perché vogliamo scrivere anche in inglese cercando di mantenere alto il livello del prodotto”.

Il gruppo, dote del successo di questo primo tour post X Factor, ne progettano gia un altro per novembre che andrà in prevendita il prossimo 26 marzo.

Comunque vada per il gruppo dei giovanissimi, solo Damiano è maggiorenne, è una avventura che vale la pena vivere anche a scapito di recuperare la scuola facendo tre anni in uno.

Certo le incognite a livello canoro sono tante mentre il look dei quattro è come al solito impeccabile, a partire dal completo damascato di Damiano, per finire alla giacca bianca con specchi di Ethan, che ha rimandato il sound frusciante della chitarra di Thomas ai primi anni 90 . Time is in tour side, cari Maneskin. Se son rose fioriranno.