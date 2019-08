"Ecco perché ho detto si allo Zecchino d’oro". Antonella Clerici risponde su i social al rifiuto di Miss Italia

Ha lasciato di stucco la decisione da parte di Antonella Clerici di rifiutare la conduzione di Miss Italia e di accettare quella dello Zecchino d’oro. Le ragioni della scelta arrivano su i social in cui, la giunonica e frizzante presentatrice, spiega il motivo di tale scelta. Una scelta che sarebbe stata guidata dal cuore.

"L’amore per i bambini, per i frati dell’Antoniano, per le tagliatelle di nonna pina e per l’amico Carlo Conti". Queste le principali motivazioni della Clerici che sono trapelate in un lungo post che ha lei stessa ha condiviso su Twitter. Oltre al fattore emozionale, il no a Miss Italia sarebbe legato anche a un questione puramente organizzativa, dato che la conduttrice non avrebbe avuto modo di gestire due programmi insieme, e di così vitale importanza. "Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora a una lunga storia d’amore che dura in Rai da 33 anni – scrive su i social-. Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente, avendolo saputo solo qualche giorno fa – continua la Clerici -. Invece farò lo Zecchino d’Oro e onorerò l’impiego con Telethon".

Ma oltre al lungo sfogo su Twitter non si sbilancia ulteriormente sul suo futuro. "Oltre a questo, vedremo cosa succederà. Conto su di voi, caro pubblico. Per il sostegno, l’affetto e la lealtà che è maturato da anni".