Ed Sheeran si sposerà con la compagna di liceo

"Mi sono fidanzato poco prima del nuovo anno. Siamo molto felice e innamorato, e i nostri gatti sono soddisfatti". Il tutto accompagnato da una foto in cui abbraccia la sua compagna.

È il tenero post su Instagram con cui Ed Sheeran ha annunciato ai suoi fan che presto sposera Cherry Seaborn. I due, entrambi 26enni, si conoscono dai tempi del liceo. Ma l'amore è scoppiato quando, nel 2016, il cantante britannico si era preso una pausa da tour e concerti.

La coppia pensa anche al futuro non immediato: "Non voglio essere sempre in tour quando avrò bambini", ha detto Sheeran durante il programma del mattino Good Morning Britain: "Voglio essere in grado di fare il papà. Dunque sì, credo che avrò dei figli, mi piacciono molto i bambini, ma non per forza devo averli adesso". Il post su Instagram ha già raggiunto quasi 5 milioni di "like".