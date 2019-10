Eddie Van Halen lotta ancora contro il tumore alla lingua. La colpa sarebbe del plettro

Eddie Van Halen da quasi 20 anni combatte contro un tumore alla lingua, che il cantante non riesce a debellare. Oggi a 64 anni e si divide tra gli Stati Uniti, dove da sempre vive e lavora, e la Germania, dove invece è in cura per debellare definitivamente le metastasi del tumore.

Già nel 2000, a Eddie Van Helen fu asportata una parte della lingua. Senza un terzo di lingua, i medici dopo due anni dall'intervento gli dissero che l'operazione, benché menomante, aveva permesso di rimuovere definitivamente il tumore. Evidentemente il decorso del tumore non è andato come avevano preventivato i medici e, come riferisce TMZ, pare che giù da 5 anni il cantante stia nuovamente combattendo contro le metastasi che si ripresentano.

Il cancro alla lingua non sarebbe così frequente e sarebbe lo stesso Van Halen a riferire quale, secondo lui, sarebbe la causa. Il cantante, icona del rock e tra i personaggi più influenti della scena musicale internazionale del XX secolo, non avrebbe dubbi sul fatto che deriverebbe dal plettro della chitarra. Per lunghi anni, durante tutta la sua carriera, Eddie Van Halen aveva l'abitudine di tenere in bocca il plettro in metallo, inoltre, lo stesso Van Halen nel 2015 ha ipotizzato che anche le lunghe ore trascorse in studio possono aver influito sull'insorgere della patologia: “ Vivo praticamente in studio di registrazione, luogo pieno di energia elettromagnetica. ” In più di un'occasione il cantante ha parlato del tumore che lo ha colpito e senza nascondersi dietro un dito ha fatto in più dì una occasione una profonda analisi di coscienza.

TMZ ha raggiunto alcune persone a lui vicine, informandosi sulle sue reali condizioni di salute. Pare che in passato alcune cellule siano riuscite ad arrivare alla gola ma gli interventi tempestivi dei medici le hanno sempre debellate per tempo. Il divo del rock pare stia bene, almeno in apparenza, nonostante si stia sottoponendo a frequenti terapie per provare a eliminare definitivamente le cellule tumorali.