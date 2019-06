Eder Militao al Real Madrid: con lui la sexy wag Tiffany Alvares

Eder Militao è un giovanissimo esterno destro difensivo brasiliano cresciuto nelle giovanili del San Paolo. Dopo un anno in prima squadra il 21enne di Sertaozinho sbarca in Europa con il Porto pronto ad investire circa 7 milioni di euro per strapparlo al club brasiliano. Militao disputa un'ottima stagione tra le fila dei lusitani, mette insieme 45 presenze e tre reti in tutte le competizioni e attira l'interesse dei maggiori club europei con il Real Madrid più lesto di tutti e a sferrare l'attacco decisivo per portarlo in Spagna investendo la bellezza di 50 milioni di euro.

Il Porto, dunque, si conferma bottega molto cara e andrà a mettere a bilancio una pesante plusvalenza con la cessione di Militao a uno dei club più gloriosi e vincenti del mondo che oltre a 21enne brasiliano ha già messo sotto contratto Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte e Eden Hazard per una cifra altissima dal Chelsea. A Madrid, però, Eder non sarà da solo dato che lo seguirà anche la sua sexy fidanzata Tiffany Alvares che vanta oltre 430.000 follower su Instagram. La ragazza, mora e dallo sguardo seducente sta già spopolando sui social e il suo approdo a Madrid dal primo di luglio in poi farà sicuramente salire il suo numero di fan che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee davvero da urlo.