El Camino, il film di Breaking Bad doveva durare 3 ore

El Camino, il film di Vince Gilligan che prosegue le avventure iniziate dalla serie AMC Breaking Bad, avrebbe dovuto avere un aspetto abbastanza diverso da quello con cui si è presentato agli spettatori che lo hanno visto su Netflix, dove è stato distribuito a partire dallo scorso 11 ottobre e presentato come il sequel dell'amato telefilm.

Durante un'intervista che Collider ha tenuto con Aaron Paul, l'interprete di Jesse Pinkerman che si sta occupando della promozione della pellicola, è infatti emerso che la durata del film, all'inizio, si sarebbe dovuta aggirare intorno alle tre ore. È stato Aaron Paul stesso a raccontarlo, spiegando che il regista ha deciso infine di tagliare circa il trenta per cento del girato in sala montaggio. La dichiarazione dell'attore ha di sicuro acceso l'interesse dei fan di Breaking Bad che, a questo punto, si domandano se ci sarà mai la possibilità di vedere le scene che sono state tagliate e che, dunque, risultano ancora inedite.

El Camino riprende la storia di Breaking Bad esattamente dal punto in cui la serie si era interrotta ed ha lo scopo di far luce sul destino del personaggio di Jesse Pinkman, il più amato della serie. Il titolo del film si collega al modello di Chevrolet che Jesse guida alla fine della quinta e ultima stagione di Breaking Bad.

Nel corso dell'intervista Aaron Paul ha anche ricordato quando parlò per la prima volta in via confidenziale con il regista Vince Gilligan riguardo la possibilità di girare un film su Breaking Bad, che riprendesse la storyline originale della serie. Il dubbio riguardava la necessità di girare un film che portasse avanti quello che, dal pubblico, era stato accolto come un finale perfetto per una serie tanto amata.

