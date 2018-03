Ela Weber e il suo dramma privata: "Ero malata: soffrivo di depressione"

Ela Weber dopo essere diventata la "sellerona" nazionale a Tira & Molla con Paolo Bonolis è sparita dal mondo del piccolo schermo. Ora rivela i motivi che l'hanno allontanata dallo show business.

"Ero malata"

La Weber ha raccontato tutto a La vita in diretta: " Mia sorella in Germania aveva una carriera consolidata, ma ha mollato tutto e si è trasferita per due anni con me in Italia. Ero arrivata a un punto dove non potevo decidere più cosa volevo e cosa no. Non ero in grado, stavo troppo male. E allora lei è venuta con me, finché io non mi sono rimessa in sesto ".