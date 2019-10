Elena Santarelli annuncia il libro sul cancro: "Una mamma lo sa"

Dopo aver combattuto a lungo la battaglia contro il cancro, che aveva colpito il figlio Giacomo, Elena Santarelli è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, tra le sue utime Instagram stories, la showgirl è tornata a parlare ai follower per dare un importante annuncio, ovvero quello dell'uscita del suo libro dal titolo Una mamma lo sa, che parla della malattia che ha stravolto la vita di suo figlio e che, tuttavia, non è riuscita a compromettere l'equilibrio della sua famiglia.

"Sono abbastanza emozionata - esordisce la testimonial della Heal Onlus, tra le sue ultime storie condivise in rete -. Primo perché mi è costata veramente molta fatica questo libro, perché a volte determinati ricordi e pensieri vorresti mandarli via. Invece quando devi scrivere un libro devi raccontare veramente la tua storia e ritornano. Credo che non spariranno mai". Il motivo che ha sospinto la showgirl 38enne, Elena Santarelli, a scrivere una sua opera sul cancro è principalmente quello di aiutare l'associazione per la quale fa da testimonial. "Ho ceduto tutti i miei diritti -ha quindi confessato in lacrime l'autrice-. Il ricavato delle vendite non andrà sul mio conto corrente, ma andrà alla Heal Onlus. Questo è uno dei motivi".

Ma non è tutto, perché nel suo libro - così come anticipato nelle sue storie su Instagram - la showgirl si lascia andare ad uno sfogo inaspettato e rivela, cioè, di aver mentito agli altri ostentando sempre sorrisi, mentre in realtà affrontava la dura battaglia per aiutare Giacomo a sconfiggere il suo male: "Ho mentito un po’ con tutti. Ho mentito con i miei genitori, con le amiche e anche con le persone con cui avevo meno confidenza. Mostrandomi sempre sorridente, sempre positiva. In realtà, dentro c’era qualcosa che dovevo tirare fuori e grazie al libro devo dire che ci sono riuscita".

