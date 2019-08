Elena Santarelli in costume preoccupa i fan: "Ma hai una cicatrice?"

Ora che Giacomo è guarito, Elena Santarelli può finalmente godersi le vacanze con la spensieratezza più assoluta.

Così, per questo nuovo inizio, la bellissima showgirl ha scelto come destinazione Formentera dove si sta rilassando in riva al mare in compagnia della sua famiglia, come documenta lei stessa su Instagram. In uno degli ultimi scatti, la vediamo appoggiata sul fianco sinistro con un micro-bikini rosso, capelli al vento, cappello di paglia e occhiali avvolgenti – come una vera e propria diva.

Lo scatto in costume raccoglie subito tantissimi like, ma incuriosisce anche molti follower della showgirl, che le chiedono incuriositi come mai abbia una linea così profonda sopra l’ombelico. “Ma hai una cicatrice dall’ombelico in su?” , chiede sbigottito un utente. Ma non tarda ad arrivare la risposta della diretta interessata: “No tesoro, è la linea che separa gli addominali” .

Insomma, Elena Santarelli è stata baciata dalla fortuna e ha un corpo con degli addominali invidiabili, frutto di una dieta bilanciata e un’intensa attività fisica. Altro che cicatrice, quella linea è un segno che vorrebbero avere tantissime donne. Che forse questa foto possa essere d’incentivo per dare il meglio di sé in palestra e vincere una volta per tutte le proprie insicurezze e sentirsi più belle?

