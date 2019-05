Elena Santarelli e gli auguri del figlio guarito dal cancro: "Non hai perso la speranza"

Sul suo profilo Instagram Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi follower un'importante notizia che ha stravolto in positivo la sua vita insieme a quella del figlio Giacomo che in passato era venuto a conoscenza di essere malato di cancro. Così, la showgirl ha riportato alcune parole nella descrizione di 2 post, contenenti 2 foto ciascuno: una foto che ritrae il figlio Giacomo viene mostrata nel primo post e una foto che immortala la showgirl è contenuta nel secondo.

La testimonial del Progetto Heal ha voluto destinare un messaggio di speranza ai malati di cancro e alle famiglie di chi sta affrontando con coraggio la sua battaglia per la vita. "Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti, ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione della fine delle cure, l'avrei condivisa con tutti voi. Ecco quel giorno è arrivato: Giacomo finalmente è in “follow up"!", ha fatto sapere la Santarelli, facendo commuovere il popolo del web.

Elena Santarelli e il messaggio per la "Festa della mamma"

In occasione della ricorrenza della "Festa della mamma", Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi seguaci un altro momento emozionante della sua vita, che la vede destinataria di una lettera commovente ricevuta da Giacomo.

“Mamma, tu sei una mamma speciale perché quando sono triste o arrabbiato tu mi supporti sempre. Mamma, tu sei la mamma più bella del mondo,- esordisce così il piccolo Giacomo, che si ritiene fortunato per essere figlio della sua mamma-. Sei gentile, sei carina, sei anche molto positiva, perché quando facevo le chemio chiedevo sempre 'tra quanto finiscono le cure' e tu mi dicevi ‘tranquillo quel giorno arriverà’. E il giorno è arrivato come dicevi tu, e non perdevi mai la speranza, mamma grazie per tutto quello che fai per me, mamma sei la mamma più bella al mondo e non vorrei mai cambiare mamma. Perché mi piaci come sei fatta. Al mondo ci saranno mamme più belle e più brave, ma sarai sempre mia madre”.