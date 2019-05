Elena Santarelli furiosa con gli hater di Nadia Toffa: "Il male c'è"

Elena Santarelli continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica, dopo aver divulgato su Instagram la notizia che vede il figlio guarito dal cancro. Giacomo, il figlio di Elena, è in "follow-up", secondo quanto ha scritto ai suoi follower la stessa showgirl Santarelli. E, sempre su Instagram, Elena Santarelli è tornata a parlare del cancro, questa volta per difendere una sua collega, Nadia Toffa, la quale è perennemente attaccatta dalle critiche dei suoi hater.

“Non ci sono chemio per queste persone. Mi sale il sangue al cervello, quando leggo queste frasi. Il male esiste e cammina fra noi più di quanto immaginiamo” , queste sono le parole che la testimonial del "Progetto Heal" ha scritto come commento in risposta alle critiche giunte sotto il comunicato diramato da "Le iene".

Elena Santarelli difende Nadia Toffa

Cosa ha provocato l'ira di Elena Santarelli? Un utente Instagram, sotto al comunicato condiviso da Le Iene, ha commentato affermando che Nadia Toffa avrebbe detto che avere "il tumore è un bene", motivo per cui "dovrebbe ora tenersi la sua malattia e stare in silenzio".

Sull'ennesima critica giunta alla Toffa, è voluta intervenire Elena Santarelli, che è insorta scagliandosi, in generale, contro gli hater della sua stimata collega. Tuttavia, la conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa, non ha mai espresso di sentirsi felicemente ammalata, ma si è detta intenta a vivere con il sorriso sulle labbra, nonostante il cancro che l'ha colpita.

