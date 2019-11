Elena Santarelli: "Quando papà ha scoperto che prendevo la pillola se n’è andato di casa"

Ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show incentrata sul rapporto tra genitori e figli vip, Elena Santarelli ha partecipato al dibattito accompagnata dal padre Enrico.

Intervistata dal conduttore, la Santarelli ha rivelato che il suo rapporto con i genitori e, in particolar modo il papà, non è mai stato troppo complicato anche perché lei è andata via da casa quando aveva solo sedici anni e mezzo. “ Sono andata a Milano e papà era molto dispiaciuto, un po’ arrabbiato che andassi a Milano a fare la modella, però aveva tanta fiducia in me – ha iniziato a raccontare la showgirl - . Secondo me se lo sentiva che non avrei fatto cavolate ”.

Tra ricordi e confessioni, quindi, Elena Santarelli ha voluto far sorridere il pubblico del Maurizio Costanzo Show riportando un aneddoto relativo proprio il suo rapporto con il padre. “ Se vuole, le racconto quando ha scoperto che prendevo la pillola ”, ha chiesto lei al conduttore, curioso di sapere cosa accaduto ai tempi. “ Eravamo a cena a casa e, dopo cena, tiro fuori questa scatolina. Lui mi fa: ‘Cosa stai prendendo?’. E io: ‘La pillola!’ – ha ricordato la Santarelli, lasciando intendere tutto il disappunto del padre che, dopo aver chiesto alla moglie se ne sapesse qualcosa, ha reagito in modo davvero inaspettato - . Gli ho detto che mamma mi aveva accompagnato a fare la visita, lui ha tirato un pugno sul tavolo, è uscito fuori dalla porta ed è tornato dopo due giorni. Era arrabbiatissimo ”.