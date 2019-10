Elena Santarelli ritrova il sorriso

La showgirl Elena Santarelli ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram ufficiale che la ritrae con il figlio Giacomo avuto con l'ex calciatore Bernardo Corradi. Una breve didascalia accompagna lo scatto, si legge: "La nostra vacanza, io e te" . La Santarelli sta infatti passando qualche giorno di relax, in compagnia del figlio di 8 anni, dopo un lungo periodo di sofferenza. La causa di ciò era il precario stato di salute del bambino affetto da una grave forma di tumore cerebrale.

La 38enne showgirl non ha mai voluto entrare nei particolari dello stato di salute del figlio preferendo mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda. Solo adesso è arrivato lo scatto che sancisce la fine ogni paura e mostra la ritrovata felicità. Il post ha subito ricevuto numerosi commenti sia dai tanti followers della Santarelli che dai vip. Hanno voluto commentare tra i tanti anche Melissa Satta e Federica Fontana e Alessia Marcuzzi.

La Santarelli durante la malattia del figlio ha collaborato alla creazione e allo sviluppo della onlus Progetto Heal, dedicata all'assistenza delle famiglie dei minori colpiti da tumori cerebrali. Inoltre di recente ha pubblicato il libro intitolato Una mamma lo sa, in cui racconta come sia cambiata la sua vita una volta diagnosticata la malattia al figlio. I proventi del libro saranno destinati alla onlus per il finanziamento dei suoi progetti.

