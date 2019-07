Elena Santarelli si sfoga sui social: "Non hai le palle"

Poche settimane fa Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno annunciato con gioia che il loro figlio Giacomo ce l’ha fatta: ha sconfitto il tumore. Una battaglia dura, fatta di momenti drammatici che, tuttavia, non hanno mai turbato la voglia di restare uniti come una vera famiglia.

Purtroppo, però, il nuovo equilibrio raggiunto è stato presto sconvolto da un hater che ha rivolto alla showgirl commenti poco carini. Infatti, la Santarelli ha postato un video in cui fa della ginnastica, ma un hater ne ha approfittato per scriverle di smetterla di mettersi in mostra e di godersi certi momenti “perché certe cose potrebbero ritornare” .

Una frase vergognosa e l’allusione alla malattia di Giacomo non poteva essere più esplicita, tanto che Elena non ha voluto far correre l’increscioso commento. “Come mai nelle foto con mio marito non scrivi? Non minacci? Non hai le palle, vero? Eh, lo capisco” , ha sentenziato la showgirl, evidentemente già raggiunta in precedenza da attacchi del medesimo follower. Ha poi aggiunto: “A me non scateni nulla. Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni. Non esiste solo il tumore – parola che tu non riesci a scrivere non avendo le palle. Ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute” .

La Santarelli ha infine concluso: “Mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda allo specchio con la sua mamma e si rende conto di quanto è sano e bello a non essere come te. Mio figlio sa che non si augura il male a nessuno, ma sa anche che esistono le persone come te. Quindi noi saltelliamo per casa felici di essere brave persone” .

Intanto, è giallo sul misterioso utente: ha un solo follower, segue 11 account e non ha mai pubblicato nemmeno un post. Chi ci sarà dietro questo profilo social?

