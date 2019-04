Elena Santarelli si sfoga: "Mi criticano come mamma perché mi trucco e lavoro"

La showgirl Elena Santarelli, nata a Latina, veste i panni di testimonial per l'importante Progetto Heal, un'onlus formata dalle famiglie con bambini malati di tumore al cervello, medici ed infermieri che si adoperano per la cura e la ricerca scientifica nell'ambito della neuro-oncologia infantile, e che raccoglie fondi destinati a finanziare la ricerca mediante il sostegno dell'équipe medica del Bambino Gesù di Roma.

Eppure, nonostante dimostri di essere una mamma in carriera e credente, e continui a dirsi speranzosa per la guarigione del suo amato Giacomo, il figlio affetto da una grave malattia, la bella e brava Elena Santarelli è diventata vittima di critiche da parte degli hater.

Elena Santarelli criticata via social-media: la showgirl non ci sta e risponde alla rete

Il mondo del web, che regna sovrano nel nostro tempo, è pieno di leoni da tastiera. Elena Santarelli è diventata vittima di una gogna mediatica, che la vede indirettamente accusata di essere una cattiva madre, in quanto la showgirl apparirebbe agli occhi di molti come una "donna stacanovista e vanitosa", mentre suo figlio combatte contro il tumore cerebrale che lo ha brutalmente colpito.

Così, tra le sue Instagram stories pubblicate per i suoi seguaci, Elena ha voluto mettere a tacere tutte le malelingue, condividendo con gli internauti alcuni video. Attraverso il suo profilo, quindi, la Santarelli si è rivolta ai suoi detrattori: "Dicono che sono una cattiva madre, perché mi trucco e vado a lavorare, noi ci amiamo e siamo sereni "- queste le parole che ha riportato Elena, mostrandosi abbracciata al suo piccolo Jack. La showgirl di Latina ha tenuto a precisare che non lascia mai solo il suo bambino, quando è fuori per via di impegni lavorativi.

Secondo quanto ha riportato Gossip & TV, Elena Santarelli ha pubblicamente ringraziato Fedez, per aver scelto di devolvere in beneficenza la metà dei ricavati del suo nuovo libro, dal titolo "Quando sarai grande". La somma che Fedez ha deciso di donare sarà destinata al Progetto Heal, per il quale Elena Santarelli fa da testimonial.