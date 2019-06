Elena Santarelli si sfoga, dopo il tumore cerebrale del figlio: "Non faccio più programmi"

Elena Santarelli si confessa e torna a parlare dei problemi di salute del figlio e della lunga battaglia (vinta) che è stata affrontata per battere la malattia.

“Ho smesso di fare programmi- ha confidato la showgirl di Latina a Oggi- La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come sarebbe finita. Finalmente andremo al mare, ma non sappiamo ancora dove. A metà agosto di sicuro saremo in montagna, ai bambini piace e c’è gente meno esaurita”.

Il cancro non ha diviso la famiglia di Elena Santarelli

Il tumore cerebrale diagnosticato al piccolo Giacomo ha messo a dura prova la famiglia della Santarelli, non riuscendo però a scalfire il legame che la showgirl ha instaurato con il marito, Bernardo Corradi. Elena non nasconde, tuttavia, che in famiglia si hanno spesso dei conflitti: “Non siamo una coppia perfetta, la mia non è la famiglia del Mulino Bianco. A volte discutiamo, perché io sono pesantuccia, pignola, per me tutto deve essere ordinato e programmato, è un mio limite. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma non ci ha messo in pericolo, anzi. Ora siamo stanchi, ma riusciamo a ritagliarci ancora i nostri spazi grazie ai nonni, anche solo una cena fuori”.

Dopo le vacanze, Elena potrebbe lavorare sia per il cinema che per la tv. La showgirl è nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita ad ottobre, e molto probabilmente tornerà al timone di Italia Sì, il format condotto da Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa.

