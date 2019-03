Eleonora Boi-Danilo Gallinari, c'è un ritorno di fiamma?

Danilo Gallinari è uno dei cestisti italiani più forti e conosciuto in tutto il mondo. L'ex giocatore dell'Olimpia Milano ha lasciato l'Italia nel 2008 per approdare in Nba, tra le fila dei New York Knicks. Il 30enne di Sant'Angelo Lodigiano era tornato all'Olimpia nel 2011 ma la sua fu una toccata e fuga dato che tornò subito negli States con i Denver Nuggets con cui ha giocato fino al 2017 prima di approdare alla sua attuale squadra, i Los Angeles Clippers. Gallinari ha lasciato il Bel Paese all'età di 20 anni e dopo anni senza avere una fidanzata al suo fianco, nel 2017 era stato pizzicato con la bella Eleonora Boi, giornalista sarda di Sportmediaset.

La storia d'amore si era poi interrotta ma secondo quanto riporta il settimanale Chi, la Boi si sarebbe presa una piccola pausa lavorativa per volare negli Stati Uniti e per stare vicino al suo Danilo. Eleonara, in questo momento, si trova a Los Angeles e i suoi recenti post su Instagram non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. La bella giornalista di Sportmediaset ha fatto perdere la testa al cestista italiano con la grande passione per il Milan. Che sia la volta buona che la loro relazione diventi stabile, duratura e soprattutto ufficiale?