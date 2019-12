Eleonora Daniele lancia un video sulla fibrosi cistica, ma parte la Macarena: la gaffe diventa virale

Lo scorso mercoledì 18 dicembre è stata trasmessa la nuova puntata di Storie italiane, un programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Il nuovo appuntamento tv ha visto indiscussa protagonista proprio la conduttrice, la quale è rimasta vittima di una gaffe che avrebbe commesso la produzione della nota trasmissione. Originaria di Padova e classe 1976, l'ex gieffina Eleonora Daniele aveva chiesto alla regia del suo programma di mandare in onda un importante videomessaggio, le cui immagini raccontano la struggente storia di un bambino di nome Nicholas. Quest'ultimo ha 4 anni e, sin dalla nascita, è affetto da fibrosi cistica . Una patologia congenita, quella che da sempre combatte il piccolo Nicholas e che doveva essere introdotta ai telespettatori di Rai 1 attraverso il video lanciato dalla Daniele a Storie italiane. Ma qualcosa, in puntata, è andato storto.

Al lancio del servizio sulla fibrosi cistica, registrato con un tono di voce molto serio dalla Daniele, è seguito - per alcuni secondi- un video di presentazione della Macarena, una famosa hit latin-pop dei Los Locos. E la messa in onda del video sulla Macarena, subentrato per errore al posto del videomessaggio sulla fibrosi cistica richiesto dalla Daniele, non è sfuggita al web. Non a caso, il video della gaffe registratasi su Rai 1 è finito sui social network ed è poi diventato virale, facendo incetta di like e commenti in poco tempo.

“Ho sperato che la regia tenesse in split la Daniele, solo per vedere la reazione non appena è partito l’errore”: quest'ultime sono le parole che un utente ha riportato nella descrizione di un video condiviso su Twitter, che mostra cosa è accaduto nella puntata dello scorso mercoledì. E sotto il tweet in questione, molti utenti hanno riportato dei commenti, tra cui si legge un messaggio critico destinato alla Daniele: "L’ho vista pochissime volte, ma mi viene da suggerirle un gigantesco 'anche meno'. Che sia brava o meno, anche meno... che pare sempre incazzata col mondo". Poi, si legge un messaggio rivolto al tg satirico di Antonio Ricci: " @Striscia, vogliamo il fuori onda con la Daniele furiosa!".

Il videomessaggio sulla fibrosi cistica, lanciato a Storie italiane, promuove la Maratona Telethon -che è partita in casa Rai lo scorso venerdì- attraverso la quale si possono devolvere soldi a scopo benefico, per sostenere la ricerca scientifica.

La fibrosi cistica, da cui è affetto il piccolo Nicholas, è una patologia che altera le secrezioni di molti organi, che, essendo più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al danneggiamento degli organi interessati.

