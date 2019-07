Eleonora Daniele in prima linea per dire #maipiubibbiano

Una vera leonessa Eleonora Daniele, che non smette mai di essere in prima linea, proprio come fa a “Storie Italiane” la trasmissione di Rai 1, che ormai guida da anni, fiore all’occhiello della Rai che riprenderà a settembre.

Per chi la conosce bene, la vicenda di Bibbiano è stato un vero colpo al cuore per lei, che si è sempre occupata di ingiustizie soprattutto quelle riguardano le donne e i bambini. Stamattina è scesa in campo e lo ha fatto dal suo profilo Instagram.

Si è fotografata con in mano un semplice foglio di carta con la scritta #maipiubibbiano. Ma è nella didascalia che Eleonora ha espresso il suo pensiero su questa terribile vicenda che ha coinvolto tanti bambini e altrettante famiglie.

“ Vogliamo che i fatti di Bibbiano non si ripetano mai più e che ad ogni bambino sia garantito il diritto di stare con la sua mamma e il suo papà. Oggi ho firmato la petizione #maipiubibbiano del @moige_onlus, per combattere contro ogni sistema di abusi sui minori e sulle loro famiglie.

Il Tribunale dei Minori di Bologna ha deciso di riaprire e riesaminare ben 70 fascicoli (dietro ogni fascicolo ci sono sempre storie di minori straziati dalla violenza di essere strappati dalla mamma e dal papà) relativi ad altrettante procedure di affido che potrebbero essere affette da altre omissioni e abusi.