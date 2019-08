Eleonora Daniele si sposa a settembre

Ci siamo quasi, per Eleonora Daniele la conduttrice di “Storie Italiane” su Rai Uno, settembre non rappresenterà soltanto l’inizio di una nuova stagione televisiva con il suo programma che fa ascolti incredibili, ma anche il mese in cui dirà di “sì” al suo storico fidanzato Giulio Tassoni.

Tante sono le cose da fare in questo breve periodo di tempo che la separa dai fiori d'arancio: “ Sarà un trionfo di rose pastello, le mie preferite ”, racconta a Chi che l’ha intervistata. Decisa e forte sul lavoro, ma tenerissima nella vita privata che ha sempre custodito gelosamente. Eleonora per una volta non parla di cronaca, anche se è sempre nelle sue corde e nel suo cuore, ma di abiti da sposa: “ Sognavo l’abito da principessa e poi ho scelto l’opposto, è un abito particolare che mi rappresenta” .

Ed è qui che esce fuori la sua bella parte emotiva: “ Mentre provavo l’abito da sposa, mi trattenevo, poi le amiche che erano con me si sono commosse e a quel punto sono crollata. Sta succedendo davvero, ho pensato ”. La proposta di matrimonio da parte di Giulio, imprenditore romano del settore farma-cosmetico, è arrivata il 20 agosto dello scorso anno, quando durante una cena le ha regalato l’anello che li unirà per sempre, un momento molto emozionante per la conduttrice.

La cerimonia avverrà in chiesa in maniera molto tradizionale, testimoni della sposa saranno le sorelle Elisa e Cosetta, e ad accompagnarla all’altare, visto che il papà Antonio è mancato dieci anni fa, i nipoti Edoardo, Sasha e Sergey. Dopo la cerimonia un ricevimento con molti invitati, che festeggeranno i due sposi che sono insieme da quindi anni e convivono ormai da cinque.