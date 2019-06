Eleonora Goldoni fa il tifo per l'Italia e ha l'Inter nel cuore

Eleonora Goldoni è una giovane calciatrice italiana che di ruolo fa l'attaccante per la squadra di calcio femminile delle Lady Buccaneers, dell'East East Tennessee State University di Johnson City. La 23enne di Finale Emilia è anche nel giro della nazionale italiana e non ha potuto essere presente ai Mondiali per via di un infortunio al ginocchio che l'ha costretta ad uno stop forzato che non le ha impedito di essere dunque convocata. Secondo quanto riporta passioneinter.com, tra l'altro, la Goldoni non solo è tifosa dell'Inter ma nel mese di luglio dovrebbe firmare per la squadra nerazzurra, neo promossa in Serie A.

Niente di ufficiale ancora ma la ragazza potrebbe tornare in Italia a distanza di quattro anni dal suo addio al nostro paese per tentare l'avventura negli States. Eleonora non ha potuto dare una mano all'Italia femminile in campo ma l'ha fatto sugli spalti dato che il suo tifo sfrenato per le compagne, contro l'Australia nella sfida d'esordio, ha fatto il giro del web e non è passato di certo inosservato. Eleonora, nel frattempo, è diventata una star su Instagram con poco più di 30.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto mai volgari e che mettono sempre in risalto il suo viso acqua e sapone.